Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı ( 2 Ağustos 2022)

02 Ağustos 2022 Salı, 14:25

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 26 milyon 183 bin 900 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 189 bin lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 125 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 444 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 668 lira 75 kuruş, satış fiyatı 17 bin 342 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 616 bin 234 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 493 bin 740 metreküp olarak kayıtlara geçti.