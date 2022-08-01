Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (1 Ağustos 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 900 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 189 bin lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 40 milyon 327 bin 589 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 900 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 10 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 467 lira, satış fiyatı 17 bin 500 lira olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 103 milyon 874 bin 929 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 489 bin 595 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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