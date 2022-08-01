Spotify'a zam geldi! Spotify öğrenci üyelik ücreti ne kadar? Spotify'ın yeni ücretleri...
İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olan Spotify, Türkiye için zam kararı aldı. Birçok müziğin sınırsızca dinlenmesine izin veren, aylık abonelik sistemiyle çalışan dijital müzik platformu, yeni ücretlerini açıkladı. Peki, Spotify premium fiyatı ne kadar? Spotify öğrenci üyelik ücreti ne kadar?
2022 yılı itibariyle kullanıcı sayısını 406 milyona çıkartan Spotify, Türkiye kullanıcıları için bugün itibariyle üyelik fiyatlarına yüzde 15 oranında zam yaptı. İşte Spotify Türkiye için yeni ücretler...
SPOTIFY'DAN ZAM DUYURUSU
Spotify'dan gelen zam kararı ile birlikte üyelik ücretleri güncellendi. Duyuru şu şekilde:
"Tadını çıkaracağın yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sana sunmak amacıyla yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Premium Bireysel planının fiyatını artırıyoruz.
Daha önce ayda 17,99 TL olan Premium Bireysel planının yeni fiyatı ayda 20,99 TL olacak. Premium Bireysel üyesi olduğundan mevcut fiyattan 60 gün boyunca yararlanabileceksin. Yani, yeni fiyat senin için Ekim ayındaki fatura tarihinden itibaren geçerli olacak.
Premium üyesi olduğun için teşekkür ederiz.
Spotify Ekibi."
SPOTIFY'IN YENİ ÜCRETLERİ
Spotify tarafından fiyatlara yapılan zam sonrasındaki fiyat durumu şöyle:
Bireysel plan 20,99 TL, tek hesap ve ilk ay ücretsiz
DUO plan 27,99 TL, 2 hesap ve ilk ay ücretsiz
Aile plan 34,99 TL, 6 hesap ve ilk ay ücretsiz
Öğrenci plan 10,49 TL, 1 hesap ve ilk ay ücretsiz
SPOTIFY'IN SAHİBİ KİM?
Spotify 2006 yılından bu yana İsveç merkezli Spotify AB tarafından geliştirilmektedir. Şirket Stardoll'un eski Baş Teknoloji Sorumlusu olan Daniel Ek ve TradeDoubler'ın kurucu ortağı 'Martin Lorentzon' tarafından Stockholm'da kurulmuştur.
SPOTIFY NE KADAR İNTERNET HARCIYOR?
Farklı tarzlarda birçok müziği ve podcasti dinleme olanakları sunan Spotify, ne kadar internet yer merak ediyorsanız en düşük veri harcamamalarından biri olduğunu söyleyelim. Müzik akışı her dakika için ortalama olarak 2,5 MB' yani yaklaşık 150 MB/saat harcar.
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