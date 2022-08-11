Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (11 Ağustos 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 133 bin 978 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 252 milyon 399 bin 105 olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 299 lira 85 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 299 lira 85 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 817 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 818 lira 85 kuruş, satış fiyatı 16 bin 780 lira 85 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 131 milyon 159 bin 783 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 447 bin 434 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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