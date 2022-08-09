Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (9 Ağustos 2022)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 34 milyon 350 bin 262 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 93 milyon 70 bin 750 lira olarak açıklanmıştı.

AA
09 Ağustos 2022 Salı, 14:37
Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (9 Ağustos 2022)
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Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 252 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 252 lira 27 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 991 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 769 lira 84 kuruş, satış fiyatı 16 bin 734 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 403 bin 808 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 740 bin 480 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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