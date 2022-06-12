Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (12 Haziran 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 553 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 861 bin 312 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 86 milyon 868 bin 344 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 553 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 306 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 993 lira 57 kuruş, satış fiyatı 12 bin 176 lira 41 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 111 milyon 300 bin 124 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 884 bin 115 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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