Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 900 lira, en düşük 1948 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,9 azalarak 1 milyar 268 milyon 66 bin 520 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 2 bin 900 lira, en düşük saat 06.00'da 1948 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 408 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 424 lira 85 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 193 lira 98 kuruş, en düşük 1857 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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