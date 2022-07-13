Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (13 Temmuz 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 949 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 520 bin 34 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 15 milyon 218 bin 448 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 949 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 272 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 337 lira 47 kuruş, satış fiyatı 12 bin 560 lira 53 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 83 milyon 873 bin 788 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 79 milyon 851 bin 30 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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