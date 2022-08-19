Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (19 Temmuz 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 40 milyon 493 bin 395 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 111 milyon 719 bin 297 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 590 lira olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 590 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 2 milyon 302 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 117 lira 70 kuruş, satış fiyatı 17 bin 62 lira 30 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 143 milyon 822 bin 228 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 774 bin 847 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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