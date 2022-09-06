Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (6 Eylül 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 45 milyon 988 bin 270 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 111 milyon 905 bin 404 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 264 lira 73 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 264 lira 73 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 751 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 52 lira 67 kuruş, satış fiyatı 25 bin 476 lira 79 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 105 milyon 991 bin 298 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 824 bin 884 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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