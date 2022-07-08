Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (8 Temmuz2022)

08 Temmuz 2022 Cuma, 15:57

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 620 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 620 lira 62 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 2 milyon 632 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 999 lira 24 kuruş, satış fiyatı 12 bin 242 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 122 bin 652 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 577 bin 287 metreküp olarak kayıtlara geçti.