Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 14 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:28

Güncelleme: 14.11.2024 - 15:28

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 22 milyon 87 bin 140 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 15 milyon 401 bin 930 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 1 lira 98 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 841 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 788 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 401 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 210 milyon 670 bin 199 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 209 milyon 781 bin 82 metreküp olarak kayıtlara geçti.