Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 11 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,9 azalarak 1 milyar 551 milyon 421 bin 681 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00’de 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 559 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 580 lira 43 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
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