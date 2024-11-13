Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 13 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 13.11.2024 - 15:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 15:00

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,9 artarak 1 milyar 637 milyon 261 bin 995 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 03.00'te 2 bin 127 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 685 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 708 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.