Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 9 Aralık 2024 spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 09.12.2024 - 15:04

Güncelleme: 09.12.2024 - 15:04

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 168 bin 125 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 22 milyon 836 bin 45 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 993 lira 66 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 18 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 593 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 393 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 200 milyon 600 bin 954 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 200 milyon 162 bin 910 metreküp olarak kayıtlara geçti.