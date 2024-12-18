Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 18 Aralık 2024 spot doğalgaz fiyatları...

Yayınlanma: 18.12.2024 - 17:20

Güncelleme: 18.12.2024 - 17:20

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre dün, spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 788 bin 200 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 43 bin 535 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 350 lira, gaz ticaret miktarı ise 881 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 967 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 732 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 268 milyon 885 bin 612 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 269 milyon 537 bin 607 metreküp olarak kayıtlara geçti.