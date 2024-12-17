Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 17 Aralık 2024 spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:58

Güncelleme: 17.12.2024 - 14:58

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 43 bin 535 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 90 bin 885 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 466 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 807 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 90 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 843 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 263 milyon 642 bin 940 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 263 milyon 963 bin 553 metreküp olarak kayıtlara geçti.