Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 18 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 100 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 18 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 15:19

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 45 bin 400 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 392 bin 414 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 100 lira, gaz ticaret miktarı ise 666 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 705 lira, satış fiyatı ise 11 bin 495 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 114 bin 966 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 208 milyon 136 bin 324 metreküp olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: #spot doğalgaz #doğalgaz #EPİAŞ

İlgili Haberler

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 14 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 14 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler