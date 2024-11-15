Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1732 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:55

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 17,15 azalarak 1 milyar 336 milyon 744 bin 543 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1732 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 351 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 372 bin 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 194 lira olarak belirlendi.


Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ

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