Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 19 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 19.11.2024 - 14:39

Güncelleme: 19.11.2024 - 14:39

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 870 bin 930 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 45 bin 400 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 139 lira 11 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 814 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 746 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 532 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 678 bin 551 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 209 milyon 571 bin 457 metreküp olarak kayıtlara geçti.