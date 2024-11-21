Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:24

Güncelleme: 21.11.2024 - 15:24

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 24 milyon 525 bin 685 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 560 bin 815 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 926 lira 43 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 60 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 522 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 330 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 205 milyon 709 bin 720 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 204 milyon 815 bin 86 metreküp olarak kayıtlara geçti.