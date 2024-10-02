Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu?

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 180 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu?
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AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 14:27

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 928 bin 853 lira oldu. Bu tutar önceki gün 12 milyon 709 bin 740 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 180 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 410 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 789 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 571 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 306 bin 206 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 121 milyon 296 bin 900 metreküp olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: #EPİAŞ #spot doğalgaz #doğalgaz

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