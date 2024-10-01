Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 8,5 artarak 1 milyar 504 milyon 989 bin 885 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1500 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 459 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 475 lira 8 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 950 lira 2 kuruş, en düşük 1057 lira olarak belirlendi.
Etiketler: #EPİAŞ #spot elektrik #elektrik
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