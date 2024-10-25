Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 25 Ekim 2024 spot doğalgaz fiyatları...

Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:04

Güncelleme: 25.10.2024 - 16:04

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 510 bin 422 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 27 milyon 657 bin 358 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 887 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 728 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 481 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 293 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 160 milyon 715 bin 210 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 159 milyon 706 bin 320 metreküp olarak kayıtlara geçti.???????