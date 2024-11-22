Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 22 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 22.11.2024 - 16:30

Güncelleme: 22.11.2024 - 16:30

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 12,9 azalarak 1 milyar 300 milyon 987 bin 995 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 3 bin lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 1404 lira 14 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 163 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 214 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 645 lira 69 kuruş olarak belirlendi.