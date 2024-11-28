Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 28 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 200 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 28 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 14:51

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 24 milyon 160 bin 765 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 71 bin 503 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 200 lira 73 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 987 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 810 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 590 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 285 milyon 244 bin 582 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 284 milyon 623 bin 377 metreküp olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: #spot doğalgaz #doğalgaz #EPİAŞ

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