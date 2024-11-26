Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 26 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 97 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 26 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 14:25

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 430 bin 991 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 677 bin 686 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 97 lira 51 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 950 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 702 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 492 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 248 milyon 219 bin 717 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 249 milyon 227 bin 852 metreküp olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: #spot doğalgaz #doğalgaz #EPİAŞ

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