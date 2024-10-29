Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 29 Ekim 2024 spot doğalgaz fiyatları...

Yayınlanma: 29.10.2024 - 14:53

Güncelleme: 29.10.2024 - 14:53

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 177 bin 478 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 742 bin 945 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 939 lira 71 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 605 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 536 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 342 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 155 milyon 933 bin 266 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 156 milyon 455 bin 943 metreküp olarak kayıtlara geçti.