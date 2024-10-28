Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 28 Ekim 2024 spot doğalgaz fiyatları...
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 946 lira 6 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 742 bin 945 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 477 bin 200 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 946 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 240 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 543 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 348 lira 76 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 155 milyon 684 bin 27 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 155 milyon 384 bin 643 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: #spot doğalgaz #doğalgaz #EPİAŞ
En Çok Okunan Haberler
-
- Rakip takım hocasından Ebrar'a skandal hareket
- Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama
- İsrail’e dokundurmayan İslamcılar
- Öğretmen eşini 'baba mirası' yüzünden öldürmüş!
- ASAL Araştırma'nın anketinde çarpıcı sonuç
- Karanlık isme 'varlık' onayı
- Mamalarına su yerine alkol konuldu: 1 bebek öldü!
- Adana'da 5 büyüklüğünde deprem!
- İtalya'da 8 gollü müthiş maç!
- Ve 'A Parti' yola çıktı