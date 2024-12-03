Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 3 Aralık 2024 spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:36

Güncelleme: 03.12.2024 - 14:36

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 249 bin 885 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 16 milyon 450 bin 128 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 467 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 69 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 90 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 843 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 253 milyon 402 bin 814 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 253 milyon 421 bin 764 metreküp olarak kayıtlara geçti.