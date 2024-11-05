Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 5 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:26

Güncelleme: 05.11.2024 - 15:26

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 333 bin 161 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 973 bin 540 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 418 lira, gaz ticaret miktarı ise 510 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 38 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 797 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 172 milyon 271 bin 390 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 172 milyon 876 bin 187 metreküp olarak kayıtlara geçti.