Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 4 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1049 lira 99 kuruş olarak belirlendi

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 4 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:02

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,05 azalarak 1 milyar 386 milyon 490 bin 899 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ve 17.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1049 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 383 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 307 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1409 lira 10 kuruş olarak belirlendi.


Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ

İlgili Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 31 Ekim 2024 spot elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 31 Ekim 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 31 Ekim 2024 spot doğalgaz fiyatları...

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 31 Ekim 2024 spot doğalgaz fiyatları...
Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 1 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 1 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler