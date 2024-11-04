Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 4 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1049 lira 99 kuruş olarak belirlendi
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,05 azalarak 1 milyar 386 milyon 490 bin 899 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ve 17.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1049 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 383 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 307 lira 45 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1409 lira 10 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
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