Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 1 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:05

Güncelleme: 01.11.2024 - 17:05

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,5 azalarak 1 milyar 416 milyon 178 bin 792 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00 ile 17.00-21.00 arasında 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1425 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 501 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 508 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 99 kuruş olarak belirlendi.