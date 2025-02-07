Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 7 Şubat 2025 Cuma spot doğalgaz fiyatları...

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 849 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 7 Şubat 2025 Cuma spot doğalgaz fiyatları...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 16:32

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 304 bin 370 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 16 milyon 141 bin 522 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 849 lira 93 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 191 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 492 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 207 lira 43 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 295 milyon 890 bin 225 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 296 milyon 103 bin 81 metreküp olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: #doğalgaz #spot doğalgaz #EPİAŞ

İlgili Haberler

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 Çarşamba spot doğalgaz fiyatları

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 Çarşamba spot doğalgaz fiyatları
Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 6 Şubat 2025 Perşembe spot doğalgaz fiyatları

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 6 Şubat 2025 Perşembe spot doğalgaz fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 6 Şubat 2025 Perşembe spot elektrik fiyatları...

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 6 Şubat 2025 Perşembe spot elektrik fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler