Spot piyasada elektrik fiyatları

25 Nisan 2022 Pazartesi, 14:11

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,49 azalarak 1 milyar 251 milyon 173 bin 982 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 08.00 ve 19.00 saatlerinde 2 bin 500 lira, en düşük saat 07.00'de 1717 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 206 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 216 lira 787 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1250 lira olarak kayıtlara geçti.