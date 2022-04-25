Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1717 lira 81 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,49 azalarak 1 milyar 251 milyon 173 bin 982 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 08.00 ve 19.00 saatlerinde 2 bin 500 lira, en düşük saat 07.00'de 1717 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 206 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 216 lira 787 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1250 lira olarak kayıtlara geçti.
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