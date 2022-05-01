Spot piyasada elektrik fiyatları
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 62,6 azalarak 44 milyon 370 bin 444 lira oldu.
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 749 lira 98 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 749 lira 98, en düşük saat 07.00'de 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 105 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 104 lira 71 kuruş oldu.
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 800 lira, en düşük 1 lira 76 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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