Spot piyasada elektrik fiyatları

01 Mayıs 2022 Pazar, 14:25

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 749 lira 98 kuruş, en düşük 99 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 749 lira 98, en düşük saat 07.00'de 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 105 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 104 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 800 lira, en düşük 1 lira 76 kuruş olarak kayıtlara geçti.



