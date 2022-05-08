Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük 700 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 67,4 artışla 1 milyar 31 bin 556 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 20.00'de 2 bin 499 lira 98 kuruş, en düşük saat 06.00'da 700 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1838 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1854 lira 44 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 50 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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