Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,63 azalarak 1 milyar 50 milyon 263 bin 248 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 285 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 285 lira, en düşük saat 23.00'te 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1935 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1944 lira 54 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 414 lira 64 kuruş, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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