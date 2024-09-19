Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,7 artarak 1 milyar 606 milyon 919 bin 253 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 368 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 376 lira 25 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 944 lira 33 kuruş, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #EPİAŞ #işlem hacmi #elektrik
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