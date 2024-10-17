Spot piyasada elektrik fiyatları

Yayınlanma: 17.10.2024 - 14:37

Güncelleme: 17.10.2024 - 14:37

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 17,8 artarak 1 milyar 403 milyon 982 bin 188 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 243 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 258 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 650 lira 14 kuruş olarak belirlendi.