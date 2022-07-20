Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı ( 20 Temmuz 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 500 lira 98 kuruş, en düşük 1501 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5.7 artarak 1 milyar 475 milyon 309 bin 976 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 3 bin 500 lira 98 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1501 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 664 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 695 lira 24 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 1500 lira olarak kayıtlara geçti.
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