Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı ( 20 Temmuz 2022)

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:05

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5.7 artarak 1 milyar 475 milyon 309 bin 976 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 3 bin 500 lira 98 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1501 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 664 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 695 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 1500 lira olarak kayıtlara geçti.