Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı ( 24 Temmuz 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,9 artarak 1 milyar 507 milyon 843 bin 617 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00, 21.00 ve 22.00'de 3 bin 750 lira, en düşük saat 05.00'te 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 830 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 876 lira 80 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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