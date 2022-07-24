Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı ( 24 Temmuz 2022)

24 Temmuz 2022 Pazar, 16:00

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,9 artarak 1 milyar 507 milyon 843 bin 617 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00, 21.00 ve 22.00'de 3 bin 750 lira, en düşük saat 05.00'te 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 830 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 876 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.