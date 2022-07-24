Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (24 Temmuz 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 970 bin 65 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 979 bin 144 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 242 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 975 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 970 bin 65 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 979 bin 144 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan, dün 8 bin 316 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 395 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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