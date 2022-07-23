Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (23 Temmuz 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,9 azalarak 1 milyar 62 milyon 8 bin 629 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin lira, en düşük saat 08.00'de 1499 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 184 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 186 lira 47 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 228 lira 61 kuruş, en düşük 1475 lira 49 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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