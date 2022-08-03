Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı ( 3 Ağustos 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 250 lira, en düşük 2 bin 248 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,46 artarak 1 milyar 536 milyon 865 bin 544 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00'da 3 bin 250 lira, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 2 bin 248 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 718 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 641 lira 34 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 148 lira, en düşük 2 bin 248 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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