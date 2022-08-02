Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (2 Ağustos 2022)

02 Ağustos 2022 Salı, 14:28

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 148 lira, en düşük 2 bin 248 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00 ve 16.00'da 3 bin 148 lira, en düşük saat 06.00'da 2 bin 248 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 641 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 675 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin lira olarak kayıtlara geçti.