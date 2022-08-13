Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (13 Temmuz 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16 azalarak 1 milyar 294 milyon 379 bin 670 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00, 20.00, 21.00 ve 22.00'de 4 bin lira, en düşük 08.00 ve 12.00'de 2 bin 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 809 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 824 lira 46 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 259 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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