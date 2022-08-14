Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (14 Ağustos 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 314 lira 63 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35.1 artarak 1 milyar 748 milyon 923 bin 86 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00-11.00 ve 14.00-22.00 arasında 4 bin lira, en düşük 05.00'te 2 bin 314 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 445 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 520 lira 43 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 199 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
- İtfaiyeden 'Balıklı Rum Hastanesi' raporu
- Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
- Kuru bamya gram altınla yarışıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- '3 karanlık yapı var'
- AKP'den peş peşe istifalar!
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- Motorine dev zam yolda
- Valilerle AKP yöneticilerinin organize işleri
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj