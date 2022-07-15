Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (15 Temmuz 2022)

15 Temmuz 2022 Cuma, 14:24

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 32,35 artarak 1 milyar 125 milyon 525 bin 521 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 350 lira, en düşük saat 06.00'da 1400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 319 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 333 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 750 lira olarak kayıtlara geçti.