Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (17 Temmuz 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 841 lira 52 kuruş, en düşük 1200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41.12 artarak 1 milyar 295 milyon 901 bin 975 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 2 bin 841 lira 52 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 353 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 391 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira 99 kuruş, en düşük 1275 lira 52 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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